The Washington Post: Россия отказывается от атак против сирийского ответвления Аль-Каиды

Об этом пишет Хью Нейлор в статье "Россия отказывается от атак против сирийского ответвления Аль-Каиды", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Москва объявила об этом шаге менее чем через неделю после того, как предложила проведение совместных авиаударов в Сирии с коалицией, возглавляемой США, которая осуществляет атаки на террористическую группировку "Исламское государство". Чиновники США отказались от этой идеи, хотя координация действий с Россией возросла благодаря частичному перемирию в стране.

Российские информационные агентства сообщили о неком заявлении, которое приписывают генерал-майору Игорю Конашенкову, представителю министерства обороны РФ, в котором говорится, что неустановленные сирийские оппозиционные группы попросили Москву приостановить атаки.

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Согласно заявлению, повстанческие группировки, в том числе в Дамаске и Алеппо, согласились прекратить "провокационный" обстрел правительственных целей. В заявлении говорится, что Россия, в свою очередь, приостановит авиаудары на неопределенный срок, чтобы позволить группам "отделиться" от Джабхат ан-Нусра.

Джабхат ан-Нусра не является стороной соглашения о перемирии, но силы повстанцев, которые включают в себя также поддерживаемые США группы, координировали свои действия с ним во время атак на правительственные позиции.

Однако, по телефону повстанцы отрицали какую-либо связь с Россией, которая осенью прошлого года начала воздушную кампанию от имени президента Сирии Башара аль-Асада. Российские военные самолеты нанесли сокрушительные удары по оппозиционным силам.

Соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве России и США, не увенчалось успехом. Многие противники Асада винят в этом атаки со стороны проправительственных сил.

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"Заявление России совершенно неверное", - сказал Кутайба аль-Дугхаим, борец повстанческой группы Северного округа. "Ни один из повстанцев на севере Сирии не связывался с россиянами".

По его словам, заявление России было попыткой еще больше расколоть и без того шаткую оппозицию в Сирии.

Растущая координация США и России встревожила боевиков, несмотря на то, что Вашингтон и Москва расходятся во мнениях относительно судьбы Асада. Представители США говорят, что взаимодействие ограничивается видеоконференциями, на которых обсуждается безопасность полетов. В настоящее время обе страны осуществляют бомбардировки "Исламского государства" независимо друг от друга.

Повстанческие группы говорят, что Соединенные Штаты больше заинтересованы в борьбе с экстремистской группировкой, чем в поддержке повстанцев, которые борются против сил Асада. Они опасаются, что Соединенные Штаты уступят российским требованиям и оставят Асада у власти, в надежде на совместные операции против "Исламского государства".

В понедельник Марк Тонер, представитель Госдепартамента США, отклонил возможность военного сотрудничества с Россией. Должностные лица США обсуждали с Москвой "предложения по созданию устойчивых механизмов для лучшего контроля и обеспечения соблюдения" режима прекращения огня, сказал он. "Мы не рассматриваем совместные операции".

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Заявление России в среду может быть связано с вопросом о "маркировке" террористических группировок, одним из важнейших вопросов для сохранения перемирия. Несмотря на требования России, Соединенные Штаты отказались признать террористами бригаду Ахрар аш-Шам, а также исламистскую группировку, выступающую против Асада и связанную с Джабхат ан-Нусра.

Сирийские государственные СМИ обвинили Ахрар аш-Шам в осуществлении терактов с террористами-смертниками в проправительственных прибрежных районах в понедельник, в результате которых погибли более 100 человек. Ахрар аш-Шам отрицает причастность к терактам. Ответственность за них позже взяло на себя "Исламское государство".