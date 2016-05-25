В Японии завершаются последние приготовления к саммиту G7 (фоторепортаж)

В этом году местом проведения саммита выбран японский национальном парк Исэ-Сима, расположенный на полуострове Сима в центральной части острова Хонсю.

Накануне проведения саммита в Японии усилены меры безопасности.

Премьер Канады Джастин Трюдо прибыл в Японию за несколько дней до саммита и уже провел ряд двусторонних встреч с японским коллегой, а президент США Барак Обама приземлился в Японии совсем недавно. Также на саммит уже прибыл премьер Великобритании Дэвид Кэмерон.

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Отметим, ранее саммит носил название G8, однако после аннексии Крыма в марте 2014 года Россия была подвергнута жесткой критике со стороны стран-коллег по Большой восьмерке и формально исключена из списка G8. В июне 2014 года не состоялась запланированная встреча G8 в Сочи (Россия) - вместо нее была проведена встреча G7 в Брюсселе.

В текущей встрече примут участие лидеры правительств семи высокоразвитых стран мира – официальных членов международного клуба G7: президент США Барак Обама, премьер Японии Синдзо Абе, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, президент Франции Франсуа Олланд, глава Совета министров Италии Маттео Ренци и премьер Канады Джастин Трюдо. Также на неофициальной части саммита будут присутствовать лидеры ЕС – председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Как сообщал УНИАН, среди прочего, Япония пообещала поднять на саммите вопрос продления санкций против России из-за агрессии в отношении Украины.