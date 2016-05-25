The Washington Post: Агония Венесуэлы продолжается

Об этом говорится в редакционной статье "Агония Венесуэлы продолжается", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро отправился в Каракас с другими государственными деятелями, чтобы призвать к переговорам президента Николаса Мадуро и лидеров оппозиции. Но Мадуро был занят другим. В конце недели, он приказал, чтобы танки, авиация и солдаты патрулировали страну, не в первый раз утверждая, что он пытается предотвратить вторжение США.

Таким образом, неадекватный наследник Уго Чавеса ведет 30-тимиллионную страну к обрыву. По большинству показателей, Венесуэла уже является несостоявшимся государством. На фоне критической нехватки продовольствия, медикаментов, электроэнергии и воды, стремительно растет каждая социальная проблема. Инфляция приближается к 700%, а уровень убийств, вероятно, второй по величине в мире, после Эль-Сальвадора. По данным The New York Times, в государственных больницах дети в возрасте до одного месяца умирают в 100 раз чаще, чем три года назад, а объединение неправительственных организаций говорит, что, по меньшей мере, 200 000 человек с хроническими заболеваниями не получают лекарств.

Согласно апрельскому опросу "The Miami Herald", 86% венесуэльцев покупают "меньше" или "намного меньше" еды, чем раньше, и только 54% сказали, что по-прежнему едят три раза в день. Неудивительно, что появляются многочисленные сообщения о бандах, грабящих продовольственные склады, а также о десятках случаев расправ над подозреваемыми в воровстве. В одном особенно ужасающем случае, о котором сообщало агентство Associated Press, человека сожгли заживо возле супермаркета в Каракасе из-за подозрения в краже на сумму примерно $ 5.

Из-за Мадуро и его коррумпированной и некомпетентной клики, этот хаос, вероятно, будет только усугубляться. Режим отказался принимать меры, которые могли бы замедлить экономические потери, как, например, корректировка системы обменного курса, которая определяет стоимость доллара согласно его рыночной доле. Тем временем, режим следует стратегии "выжженной земли" в отношении оппозиционных политических партий, которые получили две трети мест в парламенте в декабре.

В этом месяце Мадуро издал заведомо неконституционный указ, предоставив себе право игнорировать конгресс и управлять экономикой силовыми методами. Подконтрольное режиму учредительное собрание отклонило все меры, принятые законодателями, в том числе амнистию для политических заключенных. Избирательный орган отказывается реагировать на собранные оппозицией 1,8 миллиона подписей под петицией о повторных выборах, хотя право на подобное обращение гарантировано конституцией.

Призывы к "политическому диалогу" – один из способов отреагировать на этот разворачивающийся кризис; мы сделали это сами. Тем не менее, Мадуро и другие официальные лица режима, многие из которых причастны к незаконному обороту наркотиков или другим серьезным преступлениям, не смогли предпринять серьезных шагов. Пришло время оказать на них еще большее давление, например, с помощью санкций со стороны Организации американских государств в соответствии с ее уставом.

Соединенные Штаты и соседи Венесуэлы должны потребовать, чтобы Мадуро обратился за гуманитарной помощью для решения проблем нехватки продовольствия и медикаментов (до сих пор он отказывался это делать), и позволил провести референдум в этом году. Альтернативу страшно даже представить.