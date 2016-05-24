США ожидают от России большего давления на президента Сирии Асада

Об этом шла речь в телефонном разговоре государственного секретаря США Джона Керри и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которая состоялась в понедельник, 23 мая, сообщает Deutsche Welle.

По словам представителя Госдепартамента США Марка Тонера, "особую ответственность" относительно давления на сирийского лидера несет Россия.

В частности, Вашингтон призвал Асада прекратить интенсификацию нападений на силы оппозиции в городах Алеппо и Дарайя, в результате которых гибнет в том числе и гражданское население.

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В то же время, по данным министерства иностранных дел России в телефонном разговоре Керри и Лаврова поднимался и вопрос ведения совместных операций в Сирии против террористических группировок и других незаконных вооруженных формирований", говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

Впрочем, в Соединенных Штатах возразили обсуждения совместных авиаударов с Россией.