Серия терактов в Сирии: число погибших возросло до 148 человек

Такие данные приводят наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, сообщает Reuters.

По последним данным, нападение совершили по меньшей мере пять террористов-смертников, а также были взорваны два автомобиля с взрывчаткой. Отмечается, что ранения получили около 200 человек. Государственные СМИ сообщают, что 78 человек были убиты.

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"Исламское государство" взяло ответственность за теракты в городах, которые до сих пор избегали вспышек насилия в пятилетнем конфликте, заявив, что мишенями были представители президента Башара Асада и меньшинства алавитов.

Это первые подобные атаки в Тартусе, которое является столицей одноименной провинции, где размещается база ВМФ России, и Джебле, в провинции Латакия, недалеко от авиабазы, где размещены российские самолеты.