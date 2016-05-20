Die Presse: Как НАТО планирует "сдерживать" Кремль

Об этом пишет Юрген Штрайхаммер в статье "Как НАТО планирует "сдерживать" Кремль", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Часть территории между Польшей и Литвой (около 65 км в ширину) зажата между российским эксклавом Калининград на Западе и Беларусью на востоке. Из Польши в Литву через эту местность ведут всего две дороги. В случае конфликта, Кремль мог бы закрыть этот "проход в Сувалки" на северо-польской границе с помощью вооруженных сил Калининграда, и, таким образом, отделить его от остальной территории НАТО. Это звучит как паникерство. Но этот мрачный сценарий теперь рассматривают в своем исследовании два известных соавтора – бывшие командующие НАТО Уэсли Кларк и Эгон Раммс. Бывшие военные настаивают на том, что НАТО должно наращивать вооружение в странах Балтии. Потому что "слабость обычных сил" альянса на этих территориях позволит Москве "создать факты с помощью вооруженных сил и закрепить "достижения" посредством ядерного сдерживания". Страны Балтии были бы легкой добычей.

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После аннексии Крыма Североатлантический альянс рассматривает наихудшие сценарии. Он хочет быть готовым. "Сдерживание" – пыльный термин, который вызывает воспоминания о холодной войне, но он снова прочно вошел в словарный запас. Это можно увидеть и на двухдневной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Новый конфликт Востока и Запада затмил остальные темы, министры иностранных дел даже решились заговорить о возвращении НАТО в Ирак, пока в составе учебных миссий. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, представил линию поведения в отношении России еще до встречи: это будет сочетание "силы, сдерживания и диалога". Это означает, что Совет Россия-НАТО должен возобновить заседания, возможно, еще до начала саммита НАТО в Варшаве 8 и 9 июля. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, критикующий Россию, сказал газете "Die Presse": "Диалог ради диалога не защитит от эскалации. Россия использует встречи в качестве отвлекающего маневра". Руководству НАТО приходится балансировать. Альянс должен убедить обеспокоенных балтов и поляков, что он защитит их, но не нарушая при этом Основополагающий акт Россия-НАТО. Соглашение 1997 года, когда Россия и НАТО еще называли друг друга партнерами, запрещает постоянное размещение существенного количества сил на востоке НАТО. Польша с удовольствием порвала бы этот документ.

Батальоны возглавят немцы и британцы

Компромисс состоит в том, что Североатлантический альянс все же будет наращивать вооружения на восточном фланге – но только на ротационной основе, и в несущественном масштабе. Согласно информации газеты "Die Presse" из кругов НАТО, в каждой из стран Балтии будет размещен один батальон НАТО. Германия, как "рамочное государство", возглавит многонациональное подразделение (от 300 до 1000 солдат) в Литве. В Эстонии эту задачу возьмут на себя британцы, в Латвии – предположительно, США. Переговоры о четвертом батальоне в Польше пока проходят на удивление вяло. К новому "сдерживанию" относят также новое "острие копья" из 5000 солдат, которые в течение нескольких дней могут быть задействованы в кризисных местах в Центральной и Восточной Европе. Во время встречи министров иностранных дел, эти Совместные силы очень высокой степени готовности проводили учения на случай кризисной ситуации в Польше.

В Кремле встречу сочли подозрительной. Россия давно чувствует себя окруженной. Кроме того, НАТО приняло решение о включении в альянс Черногории. Несмотря на все протесты Москвы. Ранее Россия назвала строительство системы ПРО НАТО "угрозой национальной безопасности".

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В то же время Россия вкладывает огромные средства в модернизацию армии. Кремль также намерен непропорционально отреагировать на укрепление восточного фланга НАТО, а именно развернуть три новых подразделения на западе и юге страны (по сообщениям минимум 10 000 военнослужащих). Но сейчас наиболее опасная арена – это небо, например, над Балтийским морем. Уполномоченный немецкого правительства по сотрудничеству с РФ Гернот Эрлер рассказал изданию "Focus online" "о невероятно возросшем количестве российских маневров".