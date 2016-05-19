В Евроконтроле рассказали о погоде в районе исчезновения А320

Об этом сообщил руководитель департамента Европейской сети полетов Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль), передает Reuters.

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Кроме того, чистое небо в том районе подтверждает снимок со спутника NASA, который в это время пролетал над Средиземным морем. Штормов в этом регионе также не было.

Исследователь из Оксфордского университета Саймон Прауд добавил, что дыма там тоже не видно, передает ВВС.

Как известно, самолет A320, принадлежащий египетской авиакомпании EgyptAir, исчез с экранов радаров. На борту были 66 человек.

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Авиакомпания уточнила также, что самолет пропал на высоте около 11 километров в 2:45 по местному времени, после того, как вошел в воздушное пространство Египта на 10 миль. В настоящее время чрезвычайные службы заняты поиском самолета, к поискам подключилась авиация ВВС Египта. Был создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители всех авиаслужб. В связи с инцидентом министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи экстренно прервал визит в Саудовскую Аравию и вернулся в Египет.