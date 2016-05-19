Египетские военные получали сигнал бедствия с пропавшего самолета EgyptAir

Пропавший над Средиземным морем пассажирский самолет A320 подавал сигнал бедствия. Об этом говорится в официальном Twitter авиакомпании EgyptAir.

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Военные получили сигнал бедствия с экстренного оборудования A320 в 4:26 по местному времени.

Ранее государственная газета Египта Ахрам сообщила, что лайнер не подавал сигнала бедствия, последний контакт с пилотом произошел примерно за 10 минут до того, как он исчез с радаров.

Как известно, самолет A320, принадлежащий египетской авиакомпании EgyptAir, исчез с экранов радаров над Средиземным морем. На борту были 66 человек.

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Авиакомпания уточнила также, что самолет пропал с радаров на высоте около 11 километров в 2:45 по местному времени, после того, как вошел в воздушное пространство Египта на 10 миль. В настоящее время чрезвычайные службы заняты поиском самолета, к поискам подключилась авиация ВВС Египта. Был создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители всех авиаслужб. В связи с инцидентом министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи экстренно прервал визит в Саудовскую Аравию и возвращается в Египет.