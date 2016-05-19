Китайские истребители перехватили самолет США над Южно-китайским морем – Пентагон
Самолет-разведчик США был "опасно перехвачен" китайскими истребителями в международном воздушном пространстве.
Во время стандартного патрульного полета в небе над Южно-Китайским морем китайские истребители J-11 перехватили самолет-разведчик E-P3 ВМФ США. Об этом сообщила пресс-секретарь минобороны США Мишель Балданса, передает Русская служба ВВС.
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По ее словам, инцидент произошел 17 мая, американский самолет выполнял стандартный патрульный полет. В последние годы профессионализм китайских летчиков повышался, однако недавний перехват был небезопасным, сказала Балданса.
Расследованием инцидента занимается Объединенное командование армии США в тихоокеанской зоне.
Как сообщают источники CNN, китайских самолетов было два, и они перехватили американский "небезопасным образом", приблизившись к нему на расстояние около 15 метров.
Как известно, Китай строит на искусственных островах в Южно-Китайском море аэродромы. США обвиняют Китай в милитаризации этого региона. Предполагается, что впоследствии они могут быть использованы для военных целей.
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Пекин уверяет, что острова возводятся исключительно в мирных целях. В апреле этого года на одном из искусственных островов впервые приземлился военный самолет.