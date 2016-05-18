Преемники бен Ладена подбираются к Европе - Die Presse

Об этом пишет Юрген Штрайхаммер в статье "Преемники бен Ладена подбираются к Европе", опубликованной Die Presse.

Человек, который называет себя Саиф аль-Адель, когда-то был полковником в армии Египта. Вторая жизнь привела его к "Базе", так переводится название Аль-Каида. В 90-х годах он организовал нападения на американские посольства в Восточной Африке. Сегодня египтянин, судя по всему, входит в расширенный круг руководства Аль-Каиды – Совет Шуры. За его голову ФБР обещает пять миллионов долларов. Тем не менее, никто не знает, где скрывается человек из списка "самых разыскиваемых террористов". Сегодня у него множество путей для отступления: кроме Пакистана, также Йемен, Ливия и Сирия.

Читайте также"Аль-Каида" намерена создать в Сирии альтернативную штаб-квартиру - СМИ

Газета "The New York Times" сообщает о том, что более десятка лидеров Аль-Каиды, среди них, возможно, и аль-Адель, проникли в разрушенную войной страну. У элиты Аль-Каиды есть задание: создать альтернативную штаб-квартиру в дополнение к той, которая находится в Пакистане. Во-первых, на Ближнем Востоке легче набирать бойцов, во-вторых, таким образом террористическая сеть переместится ближе к врагу на Западе. Члены Аль-Каиды также должны изучить условия для создания эмирата в северо-западной провинции Идлиб, то есть, там, где главенствует ответвление Аль-Каиды Фронт ан-Нусра. Таким образом, глава Аль-Каиды Завахири пытается выйти из тени Абу Бакра аль-Багдади, лидера "Исламского государства", которое сейчас оказалось в обороне. Сцена борьбы между террористическими организациями уже давно занимает полмира.

Заодно с террористами

Вчера на встрече по Сирии в Вене с уверенностью можно было сказать одно: для фронта ан-Нусра и ИГ соглашения о прекращении огня не существует. Режиму Асада сейчас на руку, что среди групп повстанцев в Алеппо есть также пособники фронта ан-Нусра. Не всегда можно сказать наверняка, совершается ли нападение ради террора или ради завоевания территории. В Вене министр иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался на то, что некоторые оппозиционные группы (под прикрытием перемирия) продолжают воевать на стороне джихадистов.

Фронт ан-Нусра уже начал сотрудничать с умеренными группами. Несмотря на все ужасы, повстанцы считают ответвление Аль-Каиды своей боевой силой. Фронт ан-Нусра "настолько укоренился в оппозиционном движении, что изгнать его из Сирии будет сложнее, чем ИГ", - сказал эксперт по терроризму Чарльз Листер, который сообщал о планах по созданию эмирата. Но планы Аль-Каиды не получили местной поддержки. И это очень важно.

Листер говорит, что, несмотря на радикальную идеологию, преемники тех, кто организовал теракты 11 сентября, все же позиционируют себя как умеренную версию "Исламского государства". Они не хотят отпугнуть "простых мусульман". Тактика довольно эффективна: к фронту ан-Нусра присоединилась группировка "Хорасан". У нее будет одна задача: планирование терактов на Западе.