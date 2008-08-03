Обама выступил против денежных репараций потомкам рабов

Демократический кандидат в президенты США Барак Обама выступил против выплат компенсаций потомкам негров-рабов, сообщает The Associated Press.

Обама, который может стать первым в американской истории черным президентом, уверен, что с наследием рабства следует бороться путем улучшения системы образования, здравоохранения и развития национальной экономики.

В настоящее время примерно два десятка членов Конгресса выступают инициаторами законопроекта о создании специальной комиссии, которая рассмотрит возможность предоставления репараций черным американцам в виде денежных выплат и специальных компенсационных программ.

Идею репараций поддерживают Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), власти многих городов и Американская федерация служащих штатов, округов и муниципалитетов - третий по величине профсоюз в США.

Позиция Обамы по вопросу о репарациях может привести к разногласиям между кандидатом и некоторыми поддерживающими его группами и лидерами черных американцев. С другой стороны, в качестве кандидата в президенты США, Обама стремится объединить американское население и не должен выказывать особого предпочтения отдельным расовым группам населения.

Это особенно важно в свете того, что штаб противника Обамы - республиканца Джона Маккейна - обвинил чернокожего сенатора в разыгрывании на выборах "расовой карты".

Можно отметить, что афроамериканец Обама не имеет отношения к неграм - потомков рабов. Его отец - кениец, учившийся в США по гранту. А по матери он в родстве с влиятельными семьями рабовладельцев XIX века.

Лента.ру