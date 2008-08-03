Южная Осетия не будет вести переговоры без России

Южная Осетия не будет вести переговоры с Грузией без участия России, заявил президент непризнанной республики Эдуард Кокойты на встрече с делегацией из Cеверной Осетии в воскресенье, сообщает югоосетинский госкомитет по информации и печати.

Аппарат госминистра Грузии по вопросам реинтеграции Темура Якобашвили ранее распространил заявление о том, что грузинские власти не видят альтернативы прямым переговорам между Тбилиси и Цхинвали и готовы к переговорам без предварительных условий.

"Грузинская сторона пытается дискредитировать нашу позицию перед всем мировым сообществом, заявляя о том, что они готовы к прямым переговорам с Южной Осетией. Но это не что иное, как очередная пиар-акция. С одной стороны, говоря о готовности к переговорам, мы наблюдаем, как к границам республики Южная Осетия подтягиваются серьезные вооружения, в том числе артиллерийские реактивные установки. Это говорит о том, что Грузия начинает оказывать на нас вооруженное давление для того, чтобы мы пошли на слом формата, без участия Северной Осетии и России. Но мы не тот народ, который может на это пойти. Без участия Северной Осетии и России мы ни о чем ни с кем договариваться не будем", - цитирует Кокойты РИА "Новости".

По его словам, если Грузия в ближайшее время не выведет свои формирования из зоны конфликта, их будут "выдавливать".

Со своей стороны Минобороны Грузии опровергло сообщения о движении артиллерийской колонны в направлении Цхинвали.