Грузия утверждает, что войск в Южную Осетию не направляет

Министерство обороны Грузии опровергло сообщение о том, что Тбилиси якобы стягивает войска в направлении Цхинвальского региона, сообщает Gazeta.ru.

«Информация о том, что живая сила и военная техника стягивается к Цхинвальскому региону, не соответствует действительности», - сказала начальник пресс-службы Министерства обороны Грузии Нана ИНЦКИРВЕЛИ.

Как сообщал УНИАН, в ночь на субботу Цхинвали и ряд других югоосетинских населенных пунктов подверглись нескольким обстрелам с грузинской стороны из снайперского оружия, а также из гранатометов и минометов. В Южной Осетии погибли шесть человек, раненые есть с обеих сторон. Миротворцы и власти Южной Осетии утверждают, что стрелять первыми начали грузинские военные, однако те заявляют, что сделали это в ответ на обстрел блокпостов МВД Грузии.

В связи с ночными перестрелками в субботу днем войска Южной Осетии в зоне конфликта были приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Сегодня Комитет информации и печати Южной Осетии сообщил, что из грузинской военной базы в Гори к Цхинвали выдвинулась артиллерийская колонна.