Войска Грузии стягиваются к границам Южной Осетии

Грузинская сторона стягивает войска к границам Южной Осетии, говорится в сообщении на сайте комитета информации и печати непризнанной республики.

"Вблизи от границ Южной Осетии наблюдается передвижение грузинских Вооруженных сил", - сообщает комитет со ссылкой на пресс-службу министерства обороны и чрезвычайных ситуаций Южной Осетии.

"Со стороны военной базы в Гори к Цхинвали выдвинулась артиллерийская колонна в составе одного дивизиона артиллерийских установок Д-30 и двух минометных батарей, которые являются составной частью четвертой мотопехотной бригады министерства обороны Грузии", - сообщили в пресс-службе.

На данный момент артиллерийская колонна находится в грузино-населенном пункте Ередви.

"Передвижения грузинских войск наблюдаются и на других участках грузино-осетинской границы", - говорится в сообщении.

Со своей стороны госминистр Грузии по вопросам реинтеграции Темур Якобашвили заявил, что югоосетинская сторона отклонила возможность переговоров.

Госминистр в субботу посетил Цхинвальский регион. "Якобашвили провел встречи с жителями грузинских сел, пострадавших в ходе обстрела, который произошел в ночь на субботу, с представителями миссии наблюдателей ОБСЕ, с начальником штаба миротворческих операций Минобороны Грузии, генералом Мамукой Курашвили и командующим смешанными миротворческими силами, генералом Маратом Кулахметовым", - говорится в сообщении агентства "Новости-Грузия".

Якобашвили выразил готовность к прямой встрече с представителями властей Южной Осетии, однако они отказались от нее и встреча не состоялась, отмечено в сообщении. "Несмотря на отказ сепаратистов от встречи, власти Грузии не видят альтернативы прямым переговорам между Тбилиси и Цхинвали и высказывают готовность к проведению переговоров без предварительных условий", - подчеркивает министр.