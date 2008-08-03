Секретный бункер руководства ГДР открыли для посетителей

Секретный бункер, построенный в разгар холодной войны для руководства ГДР, теперь открыт для посетителей, сообщает Reuters.

Огромный подземный комплекс расположен к северо-востоку от Берлина, недалеко от места, где жили тогдашний лидер ГДР Эрик Хонекер и другие члены руководства страны.

Строительство бункера было начато в 1978 году и завершено в 1983 -м — за шесть лет до падения Берлинской стены. Он возводился как главный командный центр и убежище для правящей элиты на случай ядерной войны. Э.Хонекер побывал в бункере всего один раз и оставался там не более 15 минут.

Трехэтажный подземный комплекс занимает территорию чуть меньше футбольного поля. Для его возведения потребовалось 85 тысяч тонн бетона.

Экскурсии в бункере, некогда имевшего статус особо секретного, будут проводиться в течение трех месяцев, а затем его закроют навсегда. Причина — большие экономические затраты на содержание комплекса.

Стандартная обзорная экскурсия рассчитана на два часа. За это время посетителей проведут по узким коридорам, разделенным тяжелыми металлическими дверями, покажут некоторые из 300 комнат, предназначенных для проживания и работы высших руководителей страны, расскажут об истории строительства бункера и его назначении.

Организаторы временного музея говорят, что экскурсии пользуются у жителей страны большим спросом.

Подобный секретный бункер существовал и в Западной Германии. Комплекс, расположенный в пригороде Бонна, был рассекречен только после окончания холодной войны. В 1993 году бункер объявили исторической ценностью и закрыли для посетителей. В октябре этого года комплекс будет замурован, что должно окончательно обезопасить его от вандалов, растаскивающих имущество на сувениры.

Открытие секретного бункера на территории бывшей ГДР — еще одно свидетельство того, что молодые немцы хотят побольше узнать об истории своей страны, а старшее поколение все еще испытывает ностальгию по временам, когда Германия была разделена на Восточную и Западную.

В мае прошлого года в Берлине открылся ретро-отель Ostel в коммунистическом стиле. Старомодная гостиница переносит своих гостей в эпоху оранжевых обоев с портретами членов Политбюро на стенах. Отель расположен в панельном здании, символизирующем жизнь во времена коммунизма. У стойки регистрации висят часы, показывающие время в Москве, Берлине, Гаване и Пекине — бывших социалистических столицах.

РБК