В парижских аэропортах дают бесплатные уроки танцев

Этим летом парижские аэропорты предлагают пассажирам бесплатные уроки танцев, сообщает агентство Reuters.

"Если вы летите на Кубу, вы можете научиться сальсе, если вы летите в Нью-Йорк, вы можете научиться хип-хопу", - пояснил представитель компании Aeroports de Paris. Пассажирам других рейсов предлагают изучить основы восточных танцев, мамбы или танго.

В Aeroports de Paris считают, что 15-минутные уроки танцев помогают парижанам войти в ритм отпуска. С конца июня новой услугой воспользовались уже четыре тысячи человек.

Лента.ру