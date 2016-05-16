Анджелина Джоли: традиционная система помощи беженцам исчерпала себя

Об этом передает Русская служба Би-Би-Си.

Джоли в эфире Би-би-си предостерегла политиков разных стран от "соревнования в жесткости" по отношению к прибывающим вынужденным переселенцам.

По ее словам, в мире на май 2016 года насчитывается 60 миллионов беженцев, что является наивысшим показателем за 70 лет.

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"Это говорит нам нечто очень огорчительное о мире и о безопасности в этом мире. Мы, страны Запада, не находимся в центре миграционного кризиса и в основном не мы идем на наибольшие жертвы...", - отметила Джоли.

Актрису особенно удручает тот факт, что призывы комиссара ООН по делам беженцев о финансировании их интеграции в новое общество остаются без внимания.