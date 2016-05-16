Премьер Пакистана предложил парламенту расследовать материалы "панамского архива"

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Я могу с уверенностью сказать, что ни одного пенни не утекло из Пакистана», — сказал Шариф парламенту. Он заявил, что заработал свое состояние за долго до того, как занял пост премьера.

Представители оппозиции покинули заседание, посчитав, что премьер уклонился от вопросов, касающихся упоминания в документах его семьи. По мнению одного из лидеров оппозиции, премьер-министр не ответил ни на один вопрос. «Мы не хотели слушать эту длинную историю. Он просто должен был предоставить парламенту документы, как сделал бы на его месте я», — сказал лидер партии PTI Имран Кан.

Оппозиция увидела в скандале в «панамским архивом» возможность сместить Шарифа с его поста, отмечает агентство.

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В материалах «панамского досье», которые были опубликованы в начале апреля, упоминаются офшоры, якобы принадлежащие детям Шарифа. Из материалов, приведенных в расследовании, следует, что трое детей Шарифа зарегистрировали на Британских Виргинских островах по меньшей мере четыре офшорные фирмы, которые владели минимум шестью особняками в Лондоне стоимостью в миллионы долларов.