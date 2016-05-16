Британское правительство предупредило о новых рисках выхода из Евросоюза

Выход из Евросоюза, возможно, повлияет на права тех, кто приехал в страну по существующим ныне правилам свободного передвижения, передает Би-би-си. На вопрос журналистов, означает ли все это, что граждане ЕС могут быть даже депортированы из Великобритании, представитель Даунинг-стрит заявил, что пока не ясно, как изменятся миграционные правила в случае решения о выходе.

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Это же принятое на референдуме решение может затронуть и права британцев, живущих в европейских странах, подчеркнули в британском министерстве иностранных дел.

Их право на проживание и работу также определяется тем, что страна сейчас входит в ЕС. Сохранятся ли эти права после выхода Британии из ЕС, неизвестно, отмечают чиновники.

Всего от решения Британии покинуть Европейский союз могут пострадать около 3 млн граждан ЕС, живущих сейчас в Великобритании, а также 1,2 млн британцев, живущих ныне в 27 государствах Евросоюза.

Референдум по вопросу о том, оставаться ли Великобритании в ЕС, пройдет 23 июня.

Премьер-министр страны Дэвид Кэмерон выступает против выхода из Евросоюза. Политик полагает, что это угрожает безопасности и экономике как стран ЕС, так и Великобритании.

Президент США Барак Обама полагает, что выход из ЕС серьезно ухудшит торговые отношения страны с США. Он призвал британцев не покидать союз.

В Международном валютном фонде предупреждают о серьезных рисках для экономики Великобритании.

В Чехии открытое письмо с призывом к Британии остаться в ЕС подписали 30 общественных деятелей страны. Согласно письму, Великобритания играет роль баланса в европейской политике. По словам чешских деятелей, ее уход будет иметь для Европы ужасающие последствия.

Ряд британских политиков, тем не менее, поддерживает идею выхода страны из ЕС. Например, бывший мэр Лондона Борис Джонсон назвал Евросоюз политическим проектом, вышедшим из-под контроля. Он уверен, что для Британии лучше покинуть Евросоюз.