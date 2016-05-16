Миллионы телефонов на прослушке: СМИ рассказали о слежке спецслужб РФ после аннексии Крыма

По ее данным, ежегодно происходят десятки подобных случаев, что позволяет говорить о «систематическом политически мотивированном вторжении государства в частную жизнь граждан», сообщает Slon.

Политически мотивированная слежка, по оценке правозащитников, стала более распространенной в начале 2010-х годов. Ежегодно фиксировалось по несколько десятков таких случаев. Резкий рост произошел в 2014 году (177 случаев) - на фоне присоединения Крыма и конфликта с Украиной.

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Правозащитники связывают это с массовыми облавами на крымских татар, которые сопровождались принудительным дактилоскопированием и отбором слюны для анализа ДНК.

В 2015 году политически мотивированной слежки стало меньше (22 случая), однако в нынешнем году она вновь участилась - только с января по май было зафиксировано 53 случая. Результаты такой слежки, по данным «Агоры», используются, в частности, для дискредитации российских оппозиционеров и гражданских активистов. Это происходит на фоне активизации политической жизни в преддверии выборов в Госдуму.

Авторы доклада отмечают, что Роскомнадзор, к примеру, отказался от планов мониторить весь интернет (на предмет экстремистских материалов) из-за недостатка финансирования.

Официальные запросы на контроль телефонных и иных переговоров, а также ограничение тайны переписки суды поддерживают в абсолютном большинстве случаев. Число таких запросов постоянно растет, отмечает издание.

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С 2007 по 2015 годы было подано 4,6 млн ходатайств, поддержку в судах получили 97%. В общей сложности, как отмечают авторы доклада, за последние 9 лет только официальному прослушиванию могли подвергаться около 9 млн человек.