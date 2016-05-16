Focus: премьер-министр Латвии выступил в защиту пограничных сооружений

В интервью Гудруна Дометайта с премьер-министром Латвии опубликованном на сайте издания Focus, говорится о том, что Марис Кучинскис улыбается, когда видит фотографию с забором из колючей проволоки на границе Латвии и России. Такая маленькая страна и такой мощный барьер. "Действительно", - признает новый премьер-министр Латвии, "выглядит плохо. Но некоторые из нас считают, что по сравнению с венгерским наше укрепление выглядит безобидно". Премьер-министр отвечает на вопросы в здании посольства своей страны в Берлин-Грюнвальде. После балтийских соседей, Германия – первая страна, которую он посетил с визитом.

"Европа явно перегружена из-за экономической миграции"

В Европе сегодня повсюду заборы, стены, контроль. Это та же Европа, к которой в 2004 году с таким энтузиазмом присоединилась Латвия?

Я надеюсь, что все эти ограничения носят временный характер. Я также надеюсь, что британцы проголосуют против выхода из ЕС. "Брексит", возможно, и не станет причиной распада Европы, но создаст Европе большие проблемы.

Но Вы не ответили на вопрос. Страны Балтии не так давно боролись за свободу. Сейчас вернулись ограничения как во время холодной войны.

Я полагаю, что заборы не установлены навсегда, к тому же сейчас действует соглашение с Турцией. Но действительно, Европа явно перегружена из-за экономической миграции. Война в Сирии вынудила людей покинуть свои дома. А другие подумали: О, почему бы и нам не пойти с ними? Беженцы из Косово или Марокко покидают свои дома из-за бедности. Прошло много времени, пока мы смогли вернуть их обратно. В необходимости укрепления внешних границ сомневаться не приходится. Это должно быть наивысшим приоритетом для нас, балтов.

"Это не новая Берлинская стена"

Латвия также строит забор на границе с Россией. Кого Вы хотите остановить: беженцев или маленьких зеленых человечков из России?

Мы укрепляем границы не только с Россией, но и с Беларусью. Это не новая Берлинская стена, а мера для восстановления контроля. Мы должны знать, кто к нам приезжает, и регистрировать этих людей. К нам прибыли около 60 афганцев, иракцев, вьетнамцев. В основном, это молодые люди, которые не хотят работать, а предпочитают жить на социальную помощь, желательно в Скандинавии.

60 беженцев нельзя назвать волной.

Мы должны быть готовы к тому, что беженцы захотят использовать нас как обходной путь. Те, кто сейчас прибывает через Эгейское море, в будущем могут попасть к нам через Россию. Россия уже отправила некоторых из них в Финляндию и Норвегию. Контрабандисты организуют потоки, и мы должны учитывать все варианты.

"Нужно дать понять России: здесь проходит внешняя граница Европы"

Вы допускаете, что Россия по политическим причинам отправляет беженцев в страны Балтии?

На данный момент такого не происходит. Мы даже благодарны за это. Но ведь теоретически это оружие, которое Москва может использовать против нас.

Возможно, с помощью своего забора Латвия хочет предотвратить нападение России, чтобы не повторился украинский сценарий? По крайней мере, это приятный бонус.

Мы не строим стены, а лишь укрепляем забор. Он не может служить защитой от нападения России. Проблемы с Россией мы можем решить только в рамках НАТО. Российские СМИ распространяют в Латвии слухи, будто наше членство в ЕС – это чистая случайность, и наш путь в Европу – это вовсе не история успеха. Но наша принадлежность к Европе неоспорима. У нас довольно сложно будет реализовать сценарий с маленькими зелеными человечками. Латыши российского происхождения, на самом деле, очень рады тому, что живут в ЕС.

НАТО хочет отправить в страны Балтии дополнительные войска. Разве это не провоцирует Москву – особенно теперь, когда снова заседает Совет Россия-НАТО, а американцы и россияне работают над решением сирийского кризиса?

Речь не идет об игре мускулами или каком-либо сценарии угрозы. Нужно дать понять России, что Латвия – это часть Европы, и здесь проходит внешняя граница ЕС.

Восточные европейцы требуют солидарности в вопросах безопасности, но отказались проявить ее во время миграционного кризиса.

Латвия солидарна с позицией ЕС. Мы обязались принять беженцев из Италии, Греции и Турции. Но мы очень осторожны в этом вопросе, потому что у нас нет опыта в интеграции людей с Ближнего Востока. Наше общество должно быть уверено, что у нас получится.