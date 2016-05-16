WSJ: Кремль планирует повышение налогов после выборов 2018 года

По их словам, правительство рассматривает вопрос о повышении подоходного налога и повышение налога на добавленную стоимость. Чиновники связывают изменение налоговой системы с желанием правительства «заткнуть дыры в бюджете» в условиях падения цен на нефть, цитирует издание WSJ.

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«Идет дискуссия о том, как сделать так, чтобы налоги не выглядели чрезмерными и не очень сильно ударили по населению», — сказал один из источников издания.

По мнению издания, увеличение налогов будет достаточно чувствительным, так как реальные доходы населения сократились на 9,5% в 2015 году, а число людей, живущих за чертой бедности растет быстрыми темпами. Также согласно прогнозам это число вырастет в 2016 году.

В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал не повышать налоги вплоть до 2018 года.