WSJ: Кремль планирует повышение налогов после выборов 2018 года
Власти России активно обсуждают планы по изменению налогов после президентских выборов 2018 года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на несколько российских чиновников.
По их словам, правительство рассматривает вопрос о повышении подоходного налога и повышение налога на добавленную стоимость. Чиновники связывают изменение налоговой системы с желанием правительства «заткнуть дыры в бюджете» в условиях падения цен на нефть, цитирует издание WSJ.
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«Идет дискуссия о том, как сделать так, чтобы налоги не выглядели чрезмерными и не очень сильно ударили по населению», — сказал один из источников издания.
По мнению издания, увеличение налогов будет достаточно чувствительным, так как реальные доходы населения сократились на 9,5% в 2015 году, а число людей, живущих за чертой бедности растет быстрыми темпами. Также согласно прогнозам это число вырастет в 2016 году.
В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал не повышать налоги вплоть до 2018 года.