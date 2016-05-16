Скончался известный астрофизик Брагич, открывший кольца вокруг Нептуна

Скончался астрофизик Андре Брагич. Ему было 73 года. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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Среди главных научных заслуг французского ученого – открытие в сотрудничестве с американским астрономом Уильямом Хаббардом колец и их дуг вокруг планеты Нептун. В 1986 году эти ученые предложили говорить не о полных кольцах, а о дугах из твердых частиц размером от 1 мкм до 1 см. Они были названы "Свобода", "Равенство" и "Братство", что является национальным девизом Франции. Оба ученых изучали также более известные кольца вокруг Сатурна.

Кроме того, Брагич участвовал в работе миссий по отправке космических аппаратов "Кассини" и "Вояджер", и написал целый ряд книг о малоизученных окраинах солнечной системы.

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