В Норвегии эвакуировали пассажиров рейса Ryanair из-за розыгрыша

02:43, 16 мая 2016
Мир
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Пассажиры авиакомпании Ryanair, летевшие из Норвегии в английский Манчестер, были эвакуированы до вылета из-за "подозрительного" поведения двух человек в салоне самолета.

REUTERS

Об этом сообщила норвежская полиция, передает Русская служба Би-Би-Си.

Инцидент произошёл в аэропорту Рюгге, неподалёку от Осло, когда рейс Ryanair готовился к вылету.

По данным полиции, причиной эвакуации стал ложный сигнал об угрозе безопасности, когда два пассажира решили устроить розыгрыш.

Как сообщают СМИ, двое мужчин громко спорили, и другие пассажиры услышали в их разговоре слово "бомба".

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В итоге мужчины были арестованы, а подозрительных устройств на борту обнаружено не было.

Один из арестованных - британец, второй - гражданин Шри-Ланки, сообщили местные СМИ со ссылкой на представителя полиции.

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