В Норвегии эвакуировали пассажиров рейса Ryanair из-за розыгрыша
02:43, 16 мая 2016Мир
650 0
Пассажиры авиакомпании Ryanair, летевшие из Норвегии в английский Манчестер, были эвакуированы до вылета из-за "подозрительного" поведения двух человек в салоне самолета.
REUTERS
Об этом сообщила норвежская полиция, передает Русская служба Би-Би-Си.
Инцидент произошёл в аэропорту Рюгге, неподалёку от Осло, когда рейс Ryanair готовился к вылету.
По данным полиции, причиной эвакуации стал ложный сигнал об угрозе безопасности, когда два пассажира решили устроить розыгрыш.
Как сообщают СМИ, двое мужчин громко спорили, и другие пассажиры услышали в их разговоре слово "бомба".
Читайте такжеВ Лондоне беспилотник столкнулся с пассажирским самолетом
В итоге мужчины были арестованы, а подозрительных устройств на борту обнаружено не было.
Один из арестованных - британец, второй - гражданин Шри-Ланки, сообщили местные СМИ со ссылкой на представителя полиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter