Власти Италии предлагают удвоить выплаты на детей - BBC
02:17, 16 мая 2016Мир
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Министр здравоохранения Италии Беатриче Лоренцин предложила удвоить размер помощи, чтобы мотивировать семьи иметь больше детей.
Власти Италии предлагает удвоить выплаты на детей / Flickr, Ed Yourdon
В интервью газете La Repubblica министр сказала, что если ситуация не изменится, через 10 лет уровень рождаемости в Италии снизится на 40% в сравнении с показателем 2010 года, передает BBC Украина.
Госпожа Лоренцини предупредила, что в сочетании с увеличением числа пожилых и хронически больных людей в стране это приведет к старению нации.
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Согласно ее предложениям, ежемесячное пособие размером в $90 удвоят для семей с низким и средним уровнем доходов и бдут увеличивать с каждым следующим ребенком.
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