Власти Италии предлагают удвоить выплаты на детей - BBC

02:17, 16 мая 2016
Мир
544 0

Министр здравоохранения Италии Беатриче Лоренцин предложила удвоить размер помощи, чтобы мотивировать семьи иметь больше детей.

италия / Flickr, Ed Yourdon

В интервью газете La Repubblica министр сказала, что если ситуация не изменится, через 10 лет уровень рождаемости в Италии снизится на 40% в сравнении с показателем 2010 года, передает BBC Украина.

Госпожа Лоренцини предупредила, что в сочетании с увеличением числа пожилых и хронически больных людей в стране это приведет к старению нации.

Читайте такжеИз-за нехватки ресурсов власти китайской столицы решили ограничить рост численности населения

Согласно ее предложениям, ежемесячное пособие размером в $90 удвоят для семей с низким и средним уровнем доходов и бдут увеличивать с каждым следующим ребенком.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter