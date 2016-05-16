Власти Италии предлагают удвоить выплаты на детей - BBC

В интервью газете La Repubblica министр сказала, что если ситуация не изменится, через 10 лет уровень рождаемости в Италии снизится на 40% в сравнении с показателем 2010 года, передает BBC Украина.

Госпожа Лоренцини предупредила, что в сочетании с увеличением числа пожилых и хронически больных людей в стране это приведет к старению нации.

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Согласно ее предложениям, ежемесячное пособие размером в $90 удвоят для семей с низким и средним уровнем доходов и бдут увеличивать с каждым следующим ребенком.