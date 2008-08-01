При въезде в США будут отбирать ноутбуки

Согласно новым правилам, разработанным Министерством национальной безопасности США (DHS), таможенники и сотрудники иммиграционных служб могут изымать у всех въезжающих на территорию страны ноутбуки и другие электронные приборы, сообщает The Washington Post.

Отмечается, что речь идет о любых приборах и носителях, способных хранить информацию в цифровом или аналоговом формате: жестких дисках, "флэшках", сотовых телефонах, айподах, КПК, видео- и аудиопленках.

Новые правила касаются как иностранцев, так и граждан США. Отмечается, что приборы могут изыматься на неопределенный срок, необходимый для того, чтобы проверить содержащуюся в них информацию.

При этом сами данные могут копироваться сотрудниками федеральных служб и свободно передаваться частным организациям для дешифровки или для перевода с иностранного языка.

После проверки копии всех данных должны быть уничтожены, однако при этом федеральные агенты могут сохранять все свои выписки или заметки, а также сводные справки по обнаруженным на компьютерах сведениям.

Представители Министерства национальной безопасности отмечают, что указанные меры направлены исключительно на борьбу с терроризмом. По их словам, они же давно негласно практикуются во многих аэропортах, однако повышенный общественный интерес заставил заявить об этом публично.

Лента.ру