Канадский премьер посетил опустошенный пожаром город - BBC

Лесные пожары, вспыхнувшие более двух недель назад, заставили все 88 тысяч жителей покинуть Форт-МакМеррей, что в провинции Альберта, передает BBC-Украина.

Господин Трюдо намерен воочию оценить масштабы разрушений, а также встретиться с премьером Альберты Рейчел Нотли и работниками спасательных служб.

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По предварительным оценкам, огонь уничтожил почти 2,5 тысячи зданий в городе.

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Местные власти говорят, что планирует вернуть жителей Форт-МакМеррея назад в город за две недели, однако пока ожидается, что ситуация с пожаром может снова осложниться в ближайшие дни.