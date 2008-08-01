В Саудовской Аравии мужчинам запретили выгуливать собак

Государственная Комиссия по поддержанию добродетели и предотвращению порока Саудовской Аравии запретила одиноким мужчинам выгуливать на улицах и в парках своих домашних питомцев - кошек и собак, - а также появляться с ними в общественных местах, передает Associated Press.

Поводом для запрета послужило то, что мужчины все чаще используют своих домашних питомцев как повод завязать мимолетное знакомство с женщинами, докучают порядочным семьям и, в целом, нарушают строгие религиозные нормы ваххабизма.

Сообщается, что запрет пока действует только на территории столицы страны Эр-Рияда. Одновременно власти запретили торговлю домашними животными, чтобы косвенно не поощрять распространение бесстыдства и распущенности.

В том случае если мужчину поймают с домашним питомцем в общественном месте, животное конфискуют, а хозяина заставят подписать документ с обещанием более не совершать подобных проступков. Если он попадется второй раз, его ждет суд.

Сообщается, что запрет не распространяется на женщин, которые могут свободно появляться на публике с домашними животными. Как отмечает Associated Press, содержание домашних любимцев нетипично для арабских стран и получило распространение лишь в последнее время, что связывают с проникновением западного влияния.

Согласно мусульманской традиции собаки являются нечистыми животными, хотя их разрешено использовать для охоты и охраны. Кошки, напротив, пользуются большим уважением.

Лента.ру