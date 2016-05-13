The Daily Beast: Как США могут победить в теневой войне Путина

Об этом пишет Шон Макфейт в статье "Как США могут победить в теневой войне Путина", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Недавно один из моих студентов спросил меня: Почему бы США не остановить Владимира Путина? Он – не обычный студент, и это не обычный колледж. Он старший военный офицер из союзнической страны, и мы находились в школе дипломатической службы Джорджтаунского университета, где я преподаю курс по стратегии национальной безопасности.

Он не единственный, кто задает такой вопрос. Многие хотели бы знать, как Путину удается каждый раз выходить сухим из воды. За последние несколько лет Россия бомбила Грузию, совершала кибератаки в Эстонии, провозгласила большую часть Арктики "своей территорией", вторглась в восточную Украину, украла Крым, вмешалась в войну в Сирии, увеличила патрулирование подводных лодок до уровня времен холодной войны, и продолжает беспокоить восточную Европу. Медведь вернулся.

Пять лет назад элита внешней политики в Вашингтоне высмеивала Россию. Теперь никто не смеется. В прошлом месяце российский истребитель совершил заход для атаки на американский эсминец в Черном море, он пролетел так низко, что оставил след на воде. Во время еще одного инцидента другой истребитель сделал "бочку" возле самолета-разведчика США RC-135.

Путин словно говорит НАТО: "Эй, американцы не могут защитить даже себя. Неужели вы думаете, что они защитят вас?"

У Путина свое царское видение "Великой России", и он обладает стратегическим умом для реализации этой цели. Его цель проста: убрать США из НАТО, и потом расширить сферу влияния России до Атлантического океана. Я думаю, это будет возможно, если изберут Трампа.

Вне всякого сомнения, Путин ведет теневую войну с Западом и побеждает.

Между тем, американские стратеги очень заняты определением новых понятий: "Это гибридная война или серая зона?" Какая разница? Давайте просто победим.

Чтобы победить Путина, мы должны, прежде всего, "знать своего врага", как говорил китайский стратег Сунь-Цзы. Иногда для этого нужен посторонний человек. Я – бывший наемник, мне чужд образ мышления Пентагона. Я знаю Путина и какую войну он ведет, и, поверьте, ее не найти в учебниках военных академий. Но такой тип войны отображен в художественной литературе, которая может показать истину, иногда затемненную реальностью.

В романе "Теневая война", мы с Бретом Уиттером описываем реальную войну Путина. Внимание, спойлеры: это не война вашего дедушки.

Роман "Теневая война" рассказывает о Томе Локке, симпатичном, но испорченном парне. Он элитный наемник, работающий на частную военную компанию, которая выполняет то, чего не может правительство США или корпоративный мир.

Локка тайно отправляют в восточную Украину, чтобы убедиться, что выбранный Америкой олигарх станет президентом. Но все не так, как кажется. Неясно, кто его настоящий клиент. У него американский контракт. Вроде того, книга раскрывает некоторые реалии современного мира наемников.

В то же время, путь коварного босса Локка, Брэда Уинтерса, лежит через Вашингтон, Хьюстон, Нью-Йорк, Лондон и другие города. Он ведет свою игру, что бы он ни говорил своим клиентам. Чего хочет такой человек как Уинтерс? Он хочет все. Он принадлежит к 1% самых состоятельных людей планеты. У него собственная армия.

Роман "Теневая война" основан на реальных событиях. Он приоткрывает правду о таких грязных конфликтах, как в Украине, и объясняет, почему Путину удается перехитрить Запад. Это важно, потому что Украиной все не закончится. У Путина большие планы.

Путин выигрывает, потому что ведет теневую войну, а мы – нет. Если мы хотим остановить его, то должны понять суть теневой войны. Вот что нужно знать:

10 характерных особенностей теневой войны

1. Государства имеют меньшее значение. Сегодня "великие державы" – это не только страны, а и транснациональные корпорации, а также сверхбогатые люди. Те, кто входит в список "Fortune 500" более влиятельны, чем большинство стран, среди которых много слабых или несостоявшихся государств. "Теневая война" – это международный роман-сенсация, в нем лишь некоторые из "великих держав" все же являются государствами. А в такие конфликты, как в Украине, вовлечены корпорации.

2. Возвращение наемников. Эта индустрия оставалась забытой в течение многих столетий, а затем была возрождена Соединенными Штатами в Ираке и Афганистане, где половина военнослужащих Америки были наемниками. Сегодня наемников привлекают Россия, Нигерия, ОАЭ и различные корпорации. Локк обнаруживает, что наемники воюют на всех сторонах войны в Украине, продлевая войну ради прибыли.

3. Существуют государства в государстве. Государство в государстве – это сеть элит, которые могут находиться за пределами данного государства и руководить правительствами и различными секторами ради своей собственной выгоды. "Теневая война" раскрывает некоторую связь между Уолл-стрит и Кей-стрит, и то, как можно манипулировать национальными интересами ради прибыли акционеров. Некоторые отрицают это, но это не новость.

4. Бойцы замаскированы, и могут воевать не за государства. "Теневая война" приведет вас на передовую войны в Украине. Там мало солдат. В основном местные, наемники, преступники, разведчики и беженцы. Иногда даже неясно, кто враг.

5. Экономика может быть оружием. Теневые войны используют все доступные инструменты государственной власти, и не только военные. Экономика – любимое орудие Путина. Забудьте бомбардировщики времен Второй мировой войны. Когда у него что-то не получается, Путин перекрывает Европе газ, погружая ее в энергетический кризис. В теневых войнах воюют не за территорию, а за энергетику и промышленность.

6. Секретные операции имеют принципиально важное значение. В наш информационный век правдоподобное отрицание обладает большим влиянием, чем танковые дивизии. Российская армия могла бы сразу вторгнуться в Украину, но Путин предпочитает использовать наемников, боевиков и "зеленых человечков" (российские солдаты без знаков различия на камуфляже). Можно ли поднять мир на войну, которой, быть может, и нет? Нельзя. В этом заключается блестящая стратегия обороны Путина.

7. Сердца и умы не важны. Забудьте о неудачных стратегиях борьбы с повстанцами в Ираке и Афганистане. К сожалению, теневые войны ведутся не за "народ". Борьба в Украине не является продолжением оранжевой революции. Речь идет о "дуэлях" олигархов и других вопросах.

8. Ложь, много лжи. Лучшее оружие – не то, которое стреляет. Путин понимает власть пропаганды и непостоянство новостного цикла. Даже когда его марионетки взорвали гражданский авиалайнер, мир быстро оставил это событие, благодаря армии кибертроллей, которые путали, перевирали и отрицали очевидное.

9. Понятие "победа" изменилось. Больше не нужны завоевания в традиционном смысле этого слова. Супертехнологии и триумф на поле боя не гарантируют успеха в теневой войне. Решающее значение имеют хитрость и наглость. Главное оружие Тома Локка – это не огнестрельное оружие под рукой, а его ум.

10. Люди по-прежнему наиболее важны. На поле боя я быстро понял, что доверие между людьми определяет разницу между успехом и провалом. Но предательство – также характерная особенность теневых войн. То, что происходит с Томом Локком в "Теневой войне", поможет современным бойцам понять, чего им следует ожидать в этом пугающем новом мире.

Война меняет свою форму. Теперь это не военное столкновение армий за короля и страну. Современные войны ведутся в тени, но американские стратеги по-прежнему ориентируются на "обычную" войну (как во время Второй мировой). Мы пробираемся в темноте. А Путин тем временем ведет теневую войну, и именно поэтому он выигрывает.

Каким может быть решение? Пришло время Америке нанести ответный удар – но сделать это в тени. США уже поступали так во время холодной войны. Теперь, когда, возможно, назревает новая холодная война, самое время дать отпор, в стиле Тома Локка.