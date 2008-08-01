Конгресс США выступил за расширение НАТО

Палата представителей конгресса США единогласно выразила поддержку дальнейшему расширению НАТО, приняв соответствующую резолюцию.

Как сообщает газета “День” (№ 135 от 1 августа 2008 года), американские законодатели своей резолюцией приветствовали Албанию и Хорватию с получением ими приглашение вступить в Альянс. Кроме того, в резолюции подчеркивается, что любое решение относительно членства в НАТО будет приниматься членами Альянса путем консенсуса. «Также ни одно государство за пределами организации не будет иметь права голоса или вето относительно таких решений», - говорится в тексте документа.

В резолюции также говорится, что конгресс США «считает, что дальнейшее взаимодействие со всеми странами, которые стремятся в НАТО, укрепит безопасность всех государств евроатлантического региона». В документе отмечается также, что на апрельском саммите организация НАТО согласилась с тем, что Украина и Грузия внесли ценный вклад в операции НАТО, и выразила четкую поддержку присоединению Украины и Грузии к Плану действий относительно членства НАТО как следующий этап для полного членства. Кроме того, напоминается в резолюции, Альянс заявил, что НАТО начнет период интенсивного взаимодействия с Украиной и Грузией для оценки их заявок на встрече, которая состоится в декабре 2008 года.