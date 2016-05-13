США разместили в Ливии две опорные базы спецназа - The Washington Post
07:11, 13 мая 2016Мир
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Спецназ США разместил в Ливии две опорные базы в восточной и западной части Ливии.
REUTERS
По данным газеты The Washington Post, военнослужащим, прибывшим в конце 2015 года, была поставлена задача заручиться поддержкой местных вооруженных группировок для борьбы с ИГИЛ, пишет Украинская правда.
"Две команды, численностью не менее 25 военнослужащих действуют на территории городов Мисурата и Бенгази с целью выявления потенциальных союзников среди местных вооруженных группировок и сбора разведывательной информации об угрозах", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что кроме "контактных команд" США подобной деятельностью в регионе занимаются военные из Франции и других стран Европы.
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