США разместили в Ливии две опорные базы спецназа - The Washington Post

По данным газеты The Washington Post, военнослужащим, прибывшим в конце 2015 года, была поставлена задача заручиться поддержкой местных вооруженных группировок для борьбы с ИГИЛ, пишет Украинская правда.

"Две команды, численностью не менее 25 военнослужащих действуют на территории городов Мисурата и Бенгази с целью выявления потенциальных союзников среди местных вооруженных группировок и сбора разведывательной информации об угрозах", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что кроме "контактных команд" США подобной деятельностью в регионе занимаются военные из Франции и других стран Европы.