В Турции обрушилось общежитие: погибли, по меньшей мере, 10 детей

Трехэтажное здание общежития обрушилось в центральной Турции в пятницу.

В результате обрушения погибли, по меньшей мере, десять студентов, сообщает CNN Turk. Еще 23 человека получили ранения и были доставлены в больницы.

Как полагают местные власти, под завалами находятся еще 20 студентов. Спасатели пытаются найти пострадавших.

Мэр города в провинции Конья, где произошло обрушение, сообщил, что причиной, вероятно, стал взрыв газового баллона. В здании общежития на момент аварии в общей сложности находились 40-45 студентов - подростков в возрасте от 8 до 16 лет, которые приехали участвовать в семинарах по изучению Корана.

По материалам Газеты.ру