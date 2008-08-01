В Турции обрушилось общежитие: погибли, по меньшей мере, 10 детей
08:25, 01 августа 2008Мир
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Мэр города назвал предварительную причину
Трехэтажное здание общежития обрушилось в центральной Турции в пятницу.
В результате обрушения погибли, по меньшей мере, десять студентов, сообщает CNN Turk. Еще 23 человека получили ранения и были доставлены в больницы.
Как полагают местные власти, под завалами находятся еще 20 студентов. Спасатели пытаются найти пострадавших.
Мэр города в провинции Конья, где произошло обрушение, сообщил, что причиной, вероятно, стал взрыв газового баллона. В здании общежития на момент аварии в общей сложности находились 40-45 студентов - подростков в возрасте от 8 до 16 лет, которые приехали участвовать в семинарах по изучению Корана.
По материалам Газеты.ру
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