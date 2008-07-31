МЧС России направляет две автоколонны с помощью для Украины и Молдавии

России направляет две автоколонны с гуманитарной помощью для Украины и Молдавии, пострадавших от наводнения, сообщила РИА Новости официальный представитель МЧС Ирина Андрианова.

"В пострадавшие районы будут доставлены дизель-генераторы, насосы, дезинфицирующие средства и другие гуманитарные грузы", - сказала Андрианова.

По ее словам, планируется, что автоколонны отправятся из подмосковного Ногинска, где находится спасательный центр МЧС.

Андрианова напомнила, что премьер-министр России Владимир Путин дал поручение МЧС и МИД России проработать вопрос об оказании срочной гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения районам Украины и Молдавии.

Представитель МЧС не уточнила сроки доставки и объем грузов, которые будут направлены в Молдавию и Украину.