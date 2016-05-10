Битва железа: сирийские повстанцы подбили из американского ПТРК танк сил Асада Т-90А (видео)

Об этом сообщает Lenta.ru.

Атака была произведена с помощью американского противотанкового ракетного комплекса TOW. Информации о характере повреждений машины и судьбе ее экипажа нет.

Это второе зафиксированное попадание ракеты в Т-90 в Сирии. В конце февраля в провинции Алеппо боевики сняли на видео пуск по этой машине противотанковой ракеты также американского производства.

На то, что на записи продолжительностью 1,5 минуты запечатлен не более распространенный в Сирии танк Т-72, а его продвинутая версия Т-90, в частности, указывает наличие комплекса активной защиты «Штора-1» и дистанционно управляемой пулеметной установки на башне.

В момент пуска ракеты ПТУР TOW-2A экипаж танка вел огонь из пулеметной установки по позициям повстанцев.

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Впервые появление танков Т-90 в районе Алеппо было зафиксировано в конце ноября 2015 года. В декабре сообщалось, что в Сирии используется ранняя версия этих машин, известная также как «Т-90 образца 1992 года» (с литой башней).

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В начале февраля сообщалось, что силы сирийской армии использовали в боях в Алеппо около 15 танков Т-90, полученных в качестве военной поддержки от России. По некоторым данным, новые танки получили на вооружение элитные подразделения правительственных сил. Экипажи боевых машин состоят из военнослужащих Сухопутных войск Сирии, которые имеют опыт эксплуатации танков Т-72 и прошли ускоренные курсы переподготовки.

Американские ПТУР TOW-2 в модификации TOW-2A производились с 1987 года. Комплекс предназначен для поражения бронетехники, оснащенной комплексами динамической защиты.