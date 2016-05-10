Neue Zürcher Zeitung: Канцлер уходит, кризис остается

Об этом сообщает Мэрет Бауманн в статье "Канцлер уходит, кризис остается", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Заранее было ясно, что понедельник станет судьбоносным днем для австрийского канцлера Вернера Файмана. Две недели назад, после разгрома социал-демократов (СДПА) на президентских выборах, требования о его отставке становились все громче. На праздновании 1-го мая его освистали даже сторонники. Итог досрочного съезда партии в понедельник казался предсказуемым. Но многочисленные кризисные встречи и телефонные звонки влиятельных партийных функционеров смогли преломить ситуацию в пользу Файманна. В воскресенье многочисленные СМИ сообщили, что он выиграет битву за эту должность.

Большинства уже не достаточно

В понедельник в воздухе ощущалась напряженность, с самого утра перед канцелярией толпились журналисты. И хотя в последние дни звучали предположения о свержении главы правительства, все очень удивились, когда в полдень он объявил о своей отставке. Дело не в том, есть ли у нас большинство, сказал Файманн. Главе правительства необходима полная поддержка партии, и он ее потерял. Поэтому он подал в отставку. Это была достойная речь, в которой он благодарил коллег и население, и которая дала понять, что это решение было принято не сиюминутно, а несколько дней назад.

Во второй половине дня Файманн официально передал отставку федеральному президенту Хайнцу Фишеру, теперь его обязанности временно будет исполнять вице-канцлер Райнхольд Миттерленер. Вечером после заседания СДПА не смогла представить кандидата на этот пост. Это свидетельствует о том, что отставка Файманна стала для них потрясением. Мэр Вены Михаэль Хойпль временно займет пост председателя партии. В течение недели должен быть представлен преемник на должность главы правительства, который в конце июня на досрочном съезде партии будет официально избран председателем СДПА.

В последние недели и месяцы можно было услышать множество имен, но совсем недавно появились фавориты – Герхард Цайлер и Кристиан Керн. Цайлер когда-то был пресс-секретарем канцлера СДПА Фреда Зиноваца и Франца Враницкого, затем главой телеканала ORF и генеральным директором RTL Group. Он считается доверенным лицом Хойпля, наиболее влиятельного члена партии. Но от 60-тилетнего Цайлера вряд ли стоит ждать прорыва. Представители партии считают Керна лучшим кандидатом, и сейчас у него, похоже, больше всего шансов. Главе Австрийской железной дороги (ÖBB) доверили создать для СДПА более современный имидж и более прагматичную направленность. Однако, многие говорят, что Керну ​​не хватает социал-демократического духа и поддержки основных профсоюзов.

Преемнику Файманна достанется партия, погрязшая в кризисе. Почти восемь лет назад, после избрания, Файманна считали спасителем, но потом последовали одно поражение за другим. На протяжении многих лет СДПА теряет своих избирателей. Они переходят либо к правым – Австрийской партии свободы (АПС), либо к левым – Партии зеленых. Это показали и президентские выборы. Партия так и не смогла понять, почему так происходит. Из-за коалиции с консервативной АНП (Австрийская народная партия), их курс теперь едва понятен. Ситуацию усугубляет и раскол среди социал-демократов из-за миграционного кризиса и отношения к АПС. Левое крыло резко критикует изменение курса правительства в миграционной политике и требует отделения от АНП, в то время как правое крыло требует сближения с ней.

В понедельник правление партии создало стратегическую группу, которая должна будет определить направления по этим вопросам. Тем не менее, преемнику Файманна не удастся избежать этого конфликта – наоборот: идеологическая гибкость Файманна только усугубила его. Неясно, сможет ли теперь что-либо изменить глава с четким курсом. В любом случае, раскол партии – вполне вероятный сценарий.

Скоро перевыборы?

Еще одним нерешенным вопросом остается будущее коалиции. Лидер АНП Миттерленер объяснил, что они не намерены прекращать сотрудничество и объявлять перевыборы. Однако, Хойпль сказал, что его партия будет к этому готовиться. Сейчас перевыборы вряд ли возможны, АПС очевидно лидирует во всех опросах. Тем не менее, многое будет зависеть от способности к компромиссам и готовности к риску нового лидера СДПА. На этот раз президент был избран не из традиционной партии, и, вероятно, внутреннюю политику ожидает мощный импульс.