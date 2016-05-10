Кэмерон: Brexit угрожает миру в Европе

По мнению Кэмерона, безопасность Великобритании и всего мира сильно пошатнется, если "крупнейшая военная сила Европы" выйдет из Евросоюза, сообщает Deutsche Welle.

"Изоляционизм никогда не помогал этой стране, - заявил во время выступления премьер-министр. - Каждый раз, когда мы поворачиваемся к Европе спиной, рано или поздно мы об этом жалеем. Нам всегда приходится возвращаться за очень большую цену". При этом Кэмерон напомнил, как много британцев погибли на континенте.

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Лидер сторонников Brexit, бывший мэр Лондона Борис Джонсон отметил, что безопасность в Европе гарантирует НАТО, а не ЕС. "Я не думаю, что премьер-министр может всерьез верить, что выход из ЕС мог бы вызвать войну на европейском континенте, - сказал Джонсон. - Страшилки о Третьей мировой или бубонной чумой, или еще что-то подобное".

Как известно по последним опросам компании ICM, проведенными в период с 6 по 8 мая, почти 11 процентов населения Великобритании еще не определились с тем, поддерживают ли они Brexit. 46 процентов поддерживают выход из союза, 44 протестуют против выхода.

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Как сообщал УНИАН, мэр Лондона Садик Хан заявил, что, если Великобритания покинет состав Евросоюза, это повлечет за собой катастрофические последствия для столицы страны.

«Я, мэр-лейборист, намерен участвовать в кампании вместе с премьер-министром-консерватором для того, чтобы мы остались в Европейском союзе. Очень важно идти вперед», — добавил Хан.

По мнению мэра, так как штаб-квартиры многих ведущих компаний ЕС находятся в Лондоне, именно от европейских стран зависит полмиллиона рабочих мест в городе.