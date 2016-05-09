Российский военный корабль с замаскированными танками прошел проливом Босфор - СМИ
03:28, 09 мая 2016Мир
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В воскресенье, 8 мая, российский военный корабль прошел проливом Босфор в Турции. На его палубе под камуфляжной сеткой замечено как минимум 2 танка.
На борту судна под камуфляжем находилсь два танка / hurriyetdailynews.com
Об этом сообщает Hurriyet Daily News, передает ТСН.
"Крановое судно ВМС РФ с надписью "КИЛ-158" на борту вошло в пролив с Черного моря примерно в 8:30 утра в сопровождении широких мер безопасности. Корабль турецкой береговой охраны, морской полиции и полицейский вертолет сопровождали судно в течение всего своего прохождения (Босфором – ред.)", - говорится в публикации.
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Кроме двух танков, под камуфляжем также были замечены российские солдаты, которые вели наблюдение за ситуацией вокруг. Сколько еще боевой техники и солдат вез в трюме российский корабль – пока неизвестно.
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