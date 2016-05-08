Экс-руководители разведки Британии рассказали об угрозах выхода страны из ЕС

Об этом Sunday Times заявили бывший главы службы внешней разведки МI6 Джон Сойерс​ и экс-руководитель службы безопасности МI5 Джонатан Эванс, передает РБК.

Оба они предупредили, что выход Британии из ЕС «приведет к нестабильности на всем континенте», а также усугубит текущие проблемы, связанные с «экономическими трудностями, миграционным кризисом и возродившейся Россией».

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По их словам, выход страны из Евросоюза может ослабить обмен оперативной информацией между Великобританией и соседними странами. «Борьба с терроризмом это командная игра, и ЕС - лучшая основа для этого. Ни одна страна не может добиться успеха (в борьбе с терроризмом) самостоятельно», – заявил разведчики.

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Сойерс и Эванс также отметили, что их опасения по поводу предстоящего референдума уже вышли за рамки безопасности самой Великобритании. Они считают, что выход из ЕС одной из основных европейских военных держав может выбить из колеи весь союз.

«По нашему мнению, существует реальная опасность того, что такая дестабилизация может со временем привести к разделению ЕС и возвращению нестабильности на континент», - отметили они.