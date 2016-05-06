СМИ: Комитет сената Бразилии рекомендовал судить президента Русеф

"За" проголосовали 15 членов комитета, "против" – пятеро, сообщает Русская служба ВВС.

В среду на будущей неделе должно состояться голосование всего состава Сената. Как ожидается, сенаторы большинством голосов выскажутся за импичмент Русеф, которую обвиняют в манипуляциях с государственным бюджетом.

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Если результат волеизъявления сенаторов окажется не в пользу Русеф, то для рассмотрения дела ее полномочия будут автоматически приостановлены на полгода. Исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Мишель Темер.

В апреле за импичмент проголосовала нижняя палата депутатов парламента Бразилии. За отставку было подано две трети голосов, необходимых по закону.

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Процесс по делу о злоупотреблениях, в которых подозревают Русеф, может затянуться на полгода.

Она утверждает, что не совершала ничего противозаконного, а попытку объявить ей импичмент называет переворотом.

В случае ее отстранения от должности завершится 13-летний период пребывания у власти левой Рабочей партии Бразилии.