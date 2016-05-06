The New York Times: НАТО наращивает ПРО, несмотря на критику России

Об этом пишет Стивен Эрлангер в статье "НАТО наращивает ПРО, несмотря на критику России", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Соединенные Штаты и их союзники в Восточной Европе приняли решение продолжить наращивать ПРО, несмотря на все более громкую критику России. Это важный шаг, который демонстрирует новую позицию альянса в отношении Москвы.

Это развертывание совпадает с крупными военными учениями в Польше и странах Балтии, в которых примут участие США и примерно 5000 военнослужащих сил быстрого реагирования.

В целом, сказал Дерек Шоллет, бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности, "там состоится довольно яркая демонстрация военной силы в Европе, а также решимости союзников. Мы надеемся, что Москва поймет это правильно – альянс улучшает свои возможности".

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В начале июля в Варшаве состоится саммит НАТО. Согласно ожиданиям, основными вопросами будут восток-запад (то есть, Россия) и север-юг. Необходимо решить, как справляться с хаосом в Сирии, Ираке, Ливии и "Исламским государством", которые представляют угрозу для таких стран-членов, как Турция и Греция. Фраза "дуга нестабильности" все чаще упоминается в заявлениях НАТО.

Пока непонятно, насколько полезным альянс может быть на юге. Но гораздо больше ясности появилось в отношении России, особенно после аннексии Крыма и вооруженного участия на востоке Украины, угроз Балтийскому региону и интервенции в Сирии.

Никаких разговоров о "стратегическом партнерстве"; вместо этого, звучат призывы отказаться от Основополагающего акта Россия-НАТО 1997 года, в котором говорится об общих ценностях и приверженности миру. "Общий язык" с Россией больше не столь важен, в центре внимания – установление четких границ.

Цель саммита в Варшаве – перейти от "успокоения" восточных союзников по НАТО к "сдерживанию" России. Это означает: больше войск и вооружения, длительные развертывания, более масштабные учения и "постоянное" присутствие НАТО и американских войск в таких странах, как Польша, Латвия, Литва и Эстония.

В 2014 году на саммите НАТО в Уэльсе, альянс принял решение проводить ротацию небольшого количества войск в Балтийском регионе; теперь НАТО планирует развернуть четыре боевых батальона (примерно по 1000 военнослужащих в каждом) в Польше и трех странах Балтии: Эстонии, Латвии и Литве. Два из них, вероятно, будут американскими, один – немецким и еще один – британским. Вашингтон также добавит третью боевую бригаду в Европе.

На саммите также будут обсуждать, как воссоздать инфраструктуру, заброшенную после окончания холодной войны. Она необходима для того, чтобы быстро переместить танки в Польшу, что в настоящее время занимает, по меньшей мере, один день. Новые развертывания – гораздо более серьезный шаг для сдерживания войны, о которой теперь придется задуматься лидерам НАТО.

Как отреагирует Россия? Президент Владимир Путин считает, что НАТО окружает Россию, чтобы ограничить ее влияние. Москва утверждает, что единственная возможная мишень ПРО НАТО – это Россия, особенно сейчас, когда Иран согласился ограничить свою ядерную программу.

Россия уже заявила, что создаст три новых подразделения на своей западной границе, и угрожала поставить ядерные боеголовки на свои новые ракеты "Искандер" и разместить их в Калининграде – территории на границе с Польшей и Литвой, которую Москва аннексировала после Второй мировой войны.

Некоторые представители стран НАТО, в том числе Польши, считают, что Москва уже переместила ядерное оружие в Калининград, и ждет подходящего момента, чтобы объявить об этом развертывании. Скорее всего, это будет ответом на установление ПРО, или на саммит НАТО.

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Россия разрабатывает крылатую ракету наземного базирования, новую версию "Искандера". Уходящий главнокомандующий НАТО генерал Филип Бридлав сказал, что она нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года с Вашингтоном.

Москва, со своей стороны, утверждает, что этот договор нарушают собственные системы ПРО НАТО, потому что они могут быть использованы для нападения.

Таким образом, вследствие активных шагов НАТО, Москва может заявить, что выходит из договора. У Путина внутренние проблемы, он уже упоминал возможность применения ядерного оружия в конфликте с НАТО. Поэтому он может объявить о развертывании ядерного оружия в Калининграде, или даже в Крыму.

"Путин дал нам много поводов для беспокойства", - сказал Марк Леонард, директор Европейского совета по международным отношениям. "Он использует свою непредсказуемость, чтобы управлять Западом, поэтому мы не можем доверять нашим предположениям".