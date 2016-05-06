Эрдоган раскритиковал требования Евросоюза для либерализации визового режима с Турцией

Как сообщает турецкое агентство "Анадолу", об этом Эрдоган заявил во время выступления в Стамбуле.

«В то время, как Турция со всех сторон подвергается прямым или опосредованным атакам террористических организаций и их пособников, ЕС требует от нас изменить закон о борьбе с терроризмом», - отметил глава Турецкого государства.

Читайте такжеСША разместят в Турции высокомобильные реактивные системы залпового огня - Чавушоглу

«Почему же вы сначала не меняете собственное сознание, которое допускает вероятность установки палатки террористов у здания Европарламента? Вы будете разрешать террористам разбивать палатки, создавать им условия, а затем заявите, что делаете это в соответствии с требованиями демократии», - возмутился Эрдоган.

По его словам, для либерализации визового соглашения ЕС выдвигает перед Турцией целый ряд условий. «Уж извините, пусть каждый идет по своему пути. Идите и договаривайтесь с тем, с кем сможете», - заявил Эрдоган.

Читайте такжеСтамбульский суд освободил 4 академиков, обвиняемых в пропаганде терроризма

Президент Турции также привлек внимание к ситуации в Сирии. «Террористы, которые убивают и насилуют, вымогают, сжигают и разрушают, - самые большие враги Ислама и исламской цивилизации», - отметил Эрдоган.

По его словам, мусульмане выступают не за уничтожение и убийства, а за созидание жизни и любови: «Распространение мусульман на территории широкого пространства Африки и Южной Азии происходило не за счет захватов, а благодаря завоеванным сердцам», - заявил Эрдоган.