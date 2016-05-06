Великобритании будет лучше, если она выйдет из ЕС - Трамп

Об этом заявил кандидат на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Трамп полагает, что миграционный кризис в Европе во многом связан с действиями ЕС. Из-за этого Великобритании будет лучше выйти из ЕС.

«Я думаю, что миграция была для Европы ужасной вещью. Многое из этого было продвинуто Евросоюзом. Я бы лично сказал, что им [британцам] было бы лучше без него, но я не выступаю с рекомендацией — это только мои ощущения… Я бы сказал, что им будет лучше без него [ЕС], но я хочу, чтобы они приняли собственное решение», — сказал Трамп.

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Британия уже определилась с датой референдума – он состоится 23 июня. Ранее Лондон и Брюссель достигли соглашения, которое должно предотвратить выход Великобритании из состава ЕС. Президент Совета ЕС Дональд Туск и британский премьер Дэвид Кэмерон отметили, что эти договоренности отвечают интересам всех сторон. Они, в частности, содержат дополнительные точечные исключения, несмотря на то, что Великобритания и сейчас имеет "особый статус" в ЕС.