Der Spiegel: Сначала партия, потом страна

Об этом пишут Вейт Медик и Роланд Неллес в статье "Сначала партия, потом страна", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Радость? Энтузиазм? Оптимизм? Ничего подобного. Теперь, когда все ясно, республиканцы в ужасе. В интервью, интернете или статьях царит разочарование, потому что Дональд Трамп, который долгое время попирал партию, теперь действительно должен стать ее кандидатом в президенты.

Стратеги Марк Солтер и Стюарт Стивенс, приближенные экс-кандидата Джона Маккейна и Митта Ромни, публично дистанцировались от Трампа. "Я с ней", написал Солтер в Twitter, используя лозунг сторонников Хиллари Клинтон.

Предсказуемая номинация Трампа взволновала партию. Многие республиканцы опасаются, что с хулиганом во главе им не выиграть битвы за Белый дом. Разумеется, 69-летний Трамп иного мнения. "Мы победим", - говорит он и хочет сразу приступить к программе.

"Я знаю, что многие до сих пор не могу себе представить, каким президентом может быть Трамп. Но все будет в порядке", - так миллиардер сказал "The New York Times". У него мало времени, чтобы улучшить настроение в своей партии и спланировать кампанию против Хиллари Клинтон. До выборов остается шесть месяцев. Вот основные моменты программы Трампа:

Операция "Воссоединение"

Один из основных вопросов заключается в том, как Трамп сейчас поступит со своей партией. Республиканцы расстроены, старая гвардия чувствует себя униженной. Сначала ушел Тед Круз, а за ним и последний соперник – Джон Кейсик. Трамп, похоже, считает, что в долгу остались его противники. "Я думаю, что смогу объединить многих в партии", - говорит он. "Но некоторых вовсе не хочу [объединять]".

Трамп рассчитывает на то, что поклонники выберут его не потому что он республиканец, а потому что он – Дональд Трамп. По его мнению, партия здесь не важна, особенно та часть истеблишмента, которую так ненавидит большинство. Миллиардер, кажется, делает ставку на то, что время лечит раны, и у большинства республиканцев не будет другого выбора, кроме как присоединиться к нему.

А если нет? Все равно. Трамп убежден, что в ноябре сможет привлечь на свою сторону столько неголосовавших, что они уровняют количество республиканцев, которые от него отвернулись.

Поиск вице-президента

Кто станет у Трампа номером два? Бен Карсон, бывший хирург, должен вести процедуру отбора для Трампа, но сам он не является кандидатом. Трамп должен подумать о том, чего хочет. Если ему необходимо укрепить бренд, то он выберет вице-президента, подобного себе.

Более вероятно, что он выберет кого-то серьезного и опытного, потому что самому Трампу этих качеств недостает. Одно из слабых мест Трампа – отсутствие опыта работы на государственной должности. Губернатор Огайо Джон Кейсик или губернатор Флориды Рик Скотт могут компенсировать этот недостаток.

Возможен даже выбор опытной представительницы республиканцев, с чьей помощью Трамп может попытаться получить голоса женской половины электората. К примеру, Сюзана Мартинес, губернатор штата Нью-Мексико. С ее поддержкой Трамп может укрепить позиции не только среди женщин, но и среди латиноамериканцев. Но здесь существует проблема: многие из них уже сообщили о том, что не согласятся быть вице-президентом у Трампа из страха погубить свою собственную карьеру. Мартинес также недавно дистанцировалась от Трампа.

Тактика против Хиллари Клинтон

Самым слабым местом Хиллари Клинтон Трамп считает всемирную торговлю. Он хочет коренным образом пересмотреть условия торговли с Китаем и другими странами. С помощью таких протекционистских положений, как, например, штрафные пошлины на импорт, он обещает создать (или сохранить) миллионы новых рабочих мест в Америке.

К примеру, такие американские компании, как Apple, вынуждены будут производить свои телефоны в Америке, а не в Китае. NAFTA, соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой, которое заключил еще Билл Клинтон, "навредило экономике США", - сказал Трамп сразу после его триумфа в Индиане. В отличие от него, "Хиллари Клинтон не знает, как создать новые рабочие места".

На самом деле, таким образом Трамп ударил по больному месту для многих американцев. Согласно опросам, две трети жителей США, в том числе и избиратели-демократы, критикуют такие торговые соглашения, как NAFTA. А Хиллари Клинтон до сих пор всегда защищала свободную торговлю.

Проблема стиля

Никто не верит, что в борьбе с Хиллари Клинтон Трамп изменит свой грубый и агрессивный стиль, чтобы казаться более "представительным". В конце концов, типичный "стиль Трампа" сделал его кандидатом.

Он наверняка будет злословить и в адрес Клинтон. Трамп попытается представить ее частью якобы коррумпированного вашингтонского истеблишмента. Он вполне может вспомнить скандал с ее мужем Биллом Клинтоном. Но такое хамское отношение может стать для Трампа проблемой.

Клинтон и ее стратеги уже начали свою кампанию. Они хотят стилизовать выборы под финальную битву за судьбу нации, чтобы таким образом мобилизовать и объединить всех демократов и республиканцев, которые выступают против Трампа. В послании говорится, что непредсказуемый популист Трамп ввергнет Белый дом в абсолютный политический хаос. Только Клинтон может это предотвратить. Ее кампания кинула избирателям боевой клич. "16 республиканцев пытались остановить Трампа. Но они потерпели неудачу". "Значит, остановить его должны мы".