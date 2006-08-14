На Ближнем Востоке началось перемирие
08:56, 14 августа 2006Мир
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Военные действия в регионе не прекращались всю ночь
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт приказал ЦАХАЛу постепенно выводить из Ливана войска. Правда, мировая пресса уже назвала мир в горячей точке по решению ООН - хрупким. Военные действия в регионе не прекращались всю ночь. Израильские военные сбили два беспилотных самолета движения "Хезболла". Один - над территорией Израиля, второй - над ливанским городом Тир. Обстрел южных районов Бейрута не прекращался. Погибли 20 ливанцев.
Потери Израиля - пять военных. За время израильско-ливанского противостояния ЦАХАЛу удалось обезвредить свыше пятисот членов Хезболлы. Хотя Ливан эту информацию не подтверждает. Бейрут в настоящее время больше всего тревожит как отстраивать разрушенную страну.
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