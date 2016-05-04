В Нидерландах определили минимальный возраст террористов: в списки будут включать детей от 9 лет
19:29, 04 мая 2016Мир
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Служба безопасности Нидерландов будет включать в списки террористов детей от 9 лет, которые будут считаться опасными.
REUTERS
Об этом сообщает Volkskrant со ссылкой на собственные источники, передает "Европейская правда".
Как отмечает издание, в первую очередь речь идет о несовершеннолетних, которые некоторое время были на территории, подконтрольной ИГИЛ в Сирии и Ираке и вернулись в Голландию.
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Дети будут включены в отдельный реестр, который также может использоваться совместно с правительствами иностранных государств
На прошлой неделе глава службы разведки Нидерландов заявил, что власти страны идентифицировали 70 несовершеннолетних граждан, которые находились в Сирии и Ираке.
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