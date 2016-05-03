ЕС надеется до конца года завершить переговоры по ЗСТ с Японией - Юнкер

Об этом заявил президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер во вторник, 3 мая, во время визита в Брюссель премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

Юнкер выразил убеждение, что переговоры относительно создания ЗСТ между ЕС и Японией, которые продолжаются в течение последних трех лет, возможно завершить до конца 2016 года. Замедление темпов роста мировой экономики делает скорейший запуск ЗСТ очень важным, подчеркнул президент Еврокомиссии.

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Отмечается, что переговоры относительно соглашения о ЗСТ между ЕС и Японией начались еще в марте 2013 года. Предполагалось, что соглашение заработает до конца 2015 года, однако переговорный процесс продолжается до сих пор. Следующий раунд переговоров запланирован на сентябрь 2016 года.