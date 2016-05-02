В Гималаях нашли тела пропавших 16 лет назад альпинистов



В леднике в Гималаях обнаружили тела двух американских альпинистов Алекса Лове и Дэвида Бриджеса спустя 16 лет после их гибели. Об этом пишет Русская служба ВВС.

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Сообщается, что в октябре 1999 года Лове и оператор Бриджес, который снимал восхождение спортсмена на пик Шишабангма, погибли в результате схода лавины.

На прошлой неделе их тела обнаружили двое альпинистов. Согласно сообщению на сайте фонда Алекса Лове, альпинисты, обнаружившие тела, позвонили вдове Алекса Лове и сообщили, что предположительно нашли пропавших 16 лет назад спортсменов. Она опознала их по оборудованию и одежде.

Жена альпиниста Дженнифер Лове-Анкер заявила, что тела постепенно вмерзли в ледник и до сих пор находятся на том же месте. Сейчас она вместе со своими сыновьями планирует посетить место гибели мужа.

Издание поясняет, что 40-летний Лове считался одним из лучших альпинистов своего поколения. Он был известен тем, что спасал других спортсменов. Популярность он приобрел в том числе благодаря тому, что транслировал свои достижения в интернете. Он и 29-летний Бриджес были близкими друзьями и часто поднимались в горы вместе.

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Вместе с Лове и Бриджесом под лавину попал и Конрад Анкер, который два года спустя женился на вдове Лове. Он получил ранения, но выжил.

Шишабангма считается 14-ой по высоте горой в мире.