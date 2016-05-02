Штайнмайер выступил в поддержку безвизового режима ЕС для Турции

Об этом заявил в интервью изданию Welt am Sonntag, обнародованном 1 мая, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер передает DW.

"Договоренности надо выполнять... ЕС хорошо информирован, чтобы выполнить свои обязательства", - сказал руководитель немецкого внешнеполитического ведомства.

К таким обязательствам, по его словам, относится и "обещанная" либерализация визового режима для граждан Турции в случае выполнения Анкарой необходимых требований.

В то же время Штайнмайер опроверг обвинения в сторону немецкого правительства, что то сдерживает критику в адрес Анкары из-за ее политики в отношении оппозиции и критичных к власти журналистов.

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По словам немецкого чиновника, отношения Берлина и Анкары "многослойные". К ним относится и ситуация со свободой прессы, то же касается и политики конфронтации турецкого правительства с курдами.

В то же время, добавил Штайнмайер, всем понятно, что "Турция - ключевая страна для миграции из кризисных регионов на Ближнем Востоке, задача политиков - все это согласовать".

"Упреки, что мы из-за соглашения между ЕС и Турцией молчим, или вообще подыгрываем Турции, безосновательны", - подчеркнул министр.

Напомним, недавно верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отметила, что визовый режим с Турцией отменят только в случае выполнения страной 72 требований. Также она констатировала, что пока из них выполнено около половины. "Есть жесткие технические критерии, которые должны соблюдаться, должна быть проведена очень жесткая проверка", - сказала Могерини.

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Тем временем 28 апреля Франция и Германия подали предложение другим странам-членам ЕС предусмотреть возможность отмены безвизового режима после его введения в случае, если Турция или другие страны перестанут соответствовать выдвинутым критериям. В частности, когда будет зафиксировано большое количество нарушений правил пребывания.

Анкара, в свою очередь, пообещала выполнить все 72 пункта до 2 мая. Впрочем, лишь 4 мая Европейская комиссия объявит свое решение относительно возможной либерализации визового режима с Турцией. Источники немецкого издания Spiegel между тем сообщили, что в Брюсселе настроены дать "зеленый свет" отмене виз для Турции, даже если Анкара не выполнит некоторые технические требования.