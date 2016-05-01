В Вашингтоне перевернулся поезд с химикатами
23:08, 01 мая 2016Мир
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В столице США Вашингтоне произошла авария товарного поезда, в результате которой не менее 10 вагонов сошли с рельсов и опрокинулись.
Авария поезда на фоне вашингтонского Капитолия / twitter.com/faizsays
Как передает BBC, состав перевозил жидкую каустическую соду, раствор которой вылился из одной из цистерн.
На место аварии близ станции метро "Род-Айленд-Авеню" прибыли пожарные и представители федеральных аварийных служб.
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Эвакуация жителей из окружающих районов пока не проводится, о жертвах не сообщается.
Место происшествия расположено примерно в 5 километрах от Белого дома.
Состав перевозил жидкую каустическую соду / twitter.com/faizsays
В Вашингтоне грузовой поезд сошел с рельсов / twitter.com/LindsayAWatts
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