В Вашингтоне перевернулся поезд с химикатами

23:08, 01 мая 2016
Мир
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В столице США Вашингтоне произошла авария товарного поезда, в результате которой не менее 10 вагонов сошли с рельсов и опрокинулись.

Авария поезда на фоне вашингтонского Капитолия / twitter.com/faizsays

Как передает BBC, состав перевозил жидкую каустическую соду, раствор которой вылился из одной из цистерн.

На место аварии близ станции метро "Род-Айленд-Авеню" прибыли пожарные и представители федеральных аварийных служб.

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Эвакуация жителей из окружающих районов пока не проводится, о жертвах не сообщается.

Место происшествия расположено примерно в 5 километрах от Белого дома.

/ twitter.com/faizsays

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