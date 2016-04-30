В Буэнос-Айресе закрыли все ночные клубы

Исключением из правила стали милонги - танцевальные вечера с танго. Также под запрет не попали танцевальные мероприятия в культурных центрах, передает Русская служба Би-Би-Си.

Запрет на деятельность ночных клубов будет действовать до тех пор, пока мэрия города не предложит решения проблемы с незаконным оборотом наркотиков на ночных вечеринках. При этом решение суда касается именно клубов с электронной музыкой. Однако властям нужно еще определить, какие именно клубы подходят под это определение, а до тех пор в столице Аргентины будут закрыты все ночные клубы.

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Причиной для такого жесткого решения стала смерть пятерых человек, которые принимали наркотики на музыкальном фестивале. Еще пятеро тогда же попали в больницу.

Владельцы ночных клубов заявили, что отказываются подчиняться решению суда, так как считают его противоречащим законам страны, передает Рейтер. Кроме того, они указывают, что люди погибли на фестивале, а не в обычном ночном клубе.